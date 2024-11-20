Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Peki, Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?
SİPAY BODRUM FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Bodrumspor-Galatasaray Maçı, 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Bodrumspor-Galatasaray maçı, saat 19:00 başlayacak.
Bodrumspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
Bodrumspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Muğla'da, Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak.
BODRUM GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLANDI MI?
Galatasaray :
- Muslera
- Kaan Ayhan
- Victor Nelsson
- Davinson Sanchez
- Ismail Jakobs
- Lucas Torreira
- Gabriel Sara
- Barış Alper Yılmaz
- Yunus Akgün
- Michy Batshuayi
- Victor Osimhen