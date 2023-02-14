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Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı? Bodrum kaçıncı derece deprem gölgesi?

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Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı? Bodrum kaçıncı derece deprem gölgesi?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Bodrum'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı? Bodrum kaçıncı derece deprem gölgesi? İşte detaylar...

Muğla'dan depremzedelere destekler sürüyorMuğla'dan depremzedelere destekler sürüyor

Bodrum deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı? Bodrum kaçıncı derece deprem gölgesi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

BODRUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Muğla 1. derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. Muğla- Yatağan fay hattı büyük önem taşıyor.

Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı? Bodrum kaçıncı derece deprem gölgesi?

MUĞLA FAY HATLARI NE?

  • Burdur Fethiye fayı,
  • Gökova fayı,
  • Muğla-Yatağan fayı,
  • Milas fayı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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