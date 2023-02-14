Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı? Bodrum kaçıncı derece deprem gölgesi?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Bodrum'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Bodrum deprem bölgesi mi? Bodrum'da fay hattı var mı? Bodrum kaçıncı derece deprem gölgesi? İşte detaylar...