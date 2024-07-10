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Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? Bodrum orman yangınında son durum nedir?

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü mü ve yangın nasıl çıktı soruları gündeme geliyor. Bodrum'da çıkan orman yangınında 100 hektar alan zarar gördü. Peki, Bodrum'daki yangın söndürüldü mü?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? Bodrum orman yangınında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

BODRUM'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bodrum'un Pınarlıbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alan, dün saat 14.15 sıralarında alevlere teslim oldu. Çıkış nedeninin belirlenemediği yangına 8 uçak, 10 helikopter, 2 jandarma, 2 Kara kuvvetlerine ait helikopter, 120 arazöz, 50 itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, jandarma ve polise ait 5 TOMA, 16 su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi.

Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? Bodrum orman yangınında son durum nedir?

BODRUM ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Etrim Köyü Sevda Tepesi'ne doğru ilerleyen alevlere hava araçları yüzlerce sorti yaparak alevlerin ilerlememesi için mücadele etti. Karadan ise orman işçileri, itfaiye ekipleri, sarp arazide metrelerce hortumu kilometrelerce mesafe boyunca yangın bölgesine taşıyarak alevlerle mücadele etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangın 18'inci saate söndürülürken, sabahın ilk ışıklarıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezinin pistinden havalanan yangın söndürme helikopteri, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisinde soğutma çalışması yaptı.

Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? Bodrum orman yangınında son durum nedir?

Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? Bodrum orman yangınında son durum nedir?

100 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Görüntülerde, çok sayıda uçak ve helikopterle havadan, arazöz ve orman işçilerinin karadan söndürme ve soğutma çalışmaları yer aldı. Öte yandan, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 100 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bodrum'daki yangın söndürüldü mü? Bodrum orman yangınında son durum nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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