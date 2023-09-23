Bodrum'da yaz sezonu uzadı, vatandaşlar sahillere akın etti

MUĞLA - Bodrum'da Eylül ayının son haftasında sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Kavurucu sıcakların geldiği ilçede hava sıcaklığı 38 derecelere kadar ulaştı.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte birçok şehirde hava sıcaklıkları düşmesine rağmen Bodrum'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İlçede hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye kadar yükseldi. Az sayıda yerli turist tatil yaparken, yabancı turistlerde ise artış görüldü. Denize girenlerin yanı sıra Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro ve Myndos kapısını da gezen turistler sıcak havanın tadını doyasıya yaşadı. Kavurucu sıcakların yeniden geldiği Bodrum'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. hafta sonu ise sahiller doldu taştı. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlar son baharda denize girmenin keyfini doyasıya yaşadı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz bu yıl sezonun Kasım ayına kadar sürebileceğini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, sezonun Kasım ayının ilk haftasına kadar süreceğini tespit ettik. Diğer yandan İrlanda ve İngiltere uçuşları gelmeye devam edecek Aralık ayının sonuna kadar. Geçen sene ile bu sene arasından yapacağımız karşılaştırma sonucunda 2023 yılında deniz ve hava yoluyla gelen turistte 95 bin artış gözlemlenmiştir. Bu artış çok kötü değil keşke daha da yükselte bilseydik bu rakamları. Her şeye rağmen tüm olumsuzluklara rağmen Bodrum vaz geçilmez bir destinasyon olduğunu bir çok kez ispatlamıştır. Hizmetiyle, havasıyla, doğasıyla her zaman hem Türkiye'nin hem de dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İç hatlarda yoğunluklar azaldı, okulların ve üniversitelerin açılmasıyla. İç pazardaki yaz sezonu bitti denilebilir. Avrupa'da, Rusya'da, İngiltere'de olduğu gibi uçuşlar halen devam etmektedir. Bu iyiye bir işarettir. Umarım bu artış devam edere bizlerde bu artışın devam edeceğini düşünmekteyiz. Biz kurvaziyer turizmini çok önemsiyorduk. Geçen seneye bakıldığında yüzde 50 bir artış söz konusu. 2024 programına da bakıldığında kurvaziyer artışları devam edecek" dedi.