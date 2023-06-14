Bodrum'da yasak olmasına rağmen inşaat çalışmaları tepkilere neden oluyor

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde belediyenin yürüttüğü iş merkezi inşaatı ve meydan düzenleme ile altyapı çalışmaları, turistlerin ve bölge esnafının tepkisine neden oluyor. İnşaatların devam etmesi nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, inşaatların belli dönemlerde yapılmasının önemine dikkat çekti. Esnaf ise kapanan yollar nedeniyle turistlerin alışverişe gelmediği için işlerinin kötü gittiğini söylüyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise çalışmaların gece saatlerinde bile devam ettiğini ve Kurban Bayramı'na kadar önemli ölçüde tamamlanacağını belirtti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasak olmasına rağmen; belediyenin yürüttüğü Turgutreis İş Merkezi İnşaatı ve meydan düzenleme ile altyapı çalışmaları tepkilere neden oluyor. İnşaat çalışmalarının turizmi olumsuz etkilendiğini belirten BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İnşaatların devam etmesi, yerli ve yabancı turistleri rahatsız ediyor. Bölge esnafının ve vatandaşının da bu konuda sıkıntıları var" dedi. Her sene benzer çalışmaların yapıldığını dile getiren esnaf Ozan Şimşekoğlu ise "Bu durum esnafa büyük zarar veriyor. Kazı çalışmalarının hepsi, artık bir anda yapılsın ve bitsin" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasağı başladı. Ancak yapılan denetimlere ve kesilen cezalara rağmen inşaat çalışmalarının devam etmesi hem bölgede yaşayanların hem de turistlerin tepkisine neden oluyor. Turgutreis Mahallesi'ndeki meydan ve altyapı düzenlemesinin yanı sıra belediye mülkiyetindeki iş merkezinin inşaatı da tepki gösterilen alanlardan biri. Proje nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken farklı rotalar üzerinden trafik akışı sağlanıyor. Otel, sahil ya da evlerine gitmek isteyenler, çalışmalar nedeniyle etrafı sacla kapatılan dar yollardan ilerlemek zorunda kalıyor. Yaz sezonuna girilmesine rağmen gerek altyapı çalışmalarının devam etmesi gerekse meydan projesinin sürmesi tepkilere neden oluyor. Esnaf, turizmde yoğunluğun yaşandığı bir dönemde kapanan yollar nedeniyle, turistlerin alışverişe gelmediği için işlerinin kötü gittiğini söylüyor. Araç sürücüleri ise yolların bozuk olmasından dolayı hem sürüşte hem de park yeri konusunda sorunlar yaşamaktan yakınıyor.

Çevreye rahatsızlık vermemek, bölge sakinlerini ve esnafları mağdur etmemek için gece saatlerinde bile çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Turgutreis Mahallemizin hak ettiği, bölgemize yakışan, kent estetiğine uygun, yeşil alan ağırlıklı projemiz ihale kapsamında devam ediyor. Kurban Bayramı'na kadar önemli ölçüde çalışmaların tamamlanacağı projemizde, çarşı içi taş döşeme çalışmaları, dere düzenlemesi, yağmur suyu hatlarının yenilenmesi kısa sürede tamamlanmış olacak. Proje içinde yer alan iş merkezinin yenilenmesi de bir taraftan devam ederken bayrama kadar ağır işleri büyük bir bölümünü bitireceğiz. Burada esnafımızın, bölge sakinlerimizin mağdur olmamaları için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Bir aksilik olmaması durumunda da ağustos ayında halkımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023