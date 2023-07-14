Milas- Bodrum Havalimanı kavşağında yol kenarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bodrum yangını hakkında vatandaşlar, Bodrum'da yangın mı çıktı? 14 Temmuz Cuma Muğla ve Bodrum'da yangın mı çıktı, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler nelerdir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Muğla'da Milas- Bodrum karayolu Havalimanı kavşağı kenarında otların tutuşması nedeniyle orman yangını çıktı. Bodrum'da yangın mı çıktı? (VİDEO) 14 Temmuz Cuma Muğla ve Bodrum'da yangın mı çıktı, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler!

BODRUM'DA YANGIN MI ÇIKTI, NEDEN ÇIKTI? (14 TEMMUZ 2023 CUMA)

Muğla'da Milas- Bodrum karayolu Havalimanı kavşağı kenarında otların tutuşması nedeniyle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken, havadan ve karadan müdahale başladı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, canlı bağlandığı yayında, "Kesin elimizde bir şey yok ama muhtemelen camdan atılan bir sigara ya da camdan dolayı başladı. Şu an alevler evleri ve işletmeleri tehdit ediyor. Hava müdahalesi eksik, çok etkili olamıyor" dedi.

Karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği yanına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman yangın işçisi söndürme çalışmasına katılıyor. Yangına Milas ve Bodrum Belediyelerinin su tankerleri, yangın gönüllüleri, Jandarma ve Polis TOMA'ları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ile de müdahale ediliyor.

BODRUM YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada "Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında çıkan yangında tüm ekiplerimizle birlikte yer alıyoruz. Havadan ve karadan mücadele aralıksız devam ediyor. Tek temennimiz yangının büyümeden kontrol alınması yönündedir." dedi.

Katıldığı bir canlı yayında ise Başkan Tokat, "Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğunu ifade eden Başkan Tokat, "Yangın saat 15.00'a doğru başladı. Kesin elimizde bir şey yok ama muhtemelen camdan atılan bir sigara ya da camdan dolayı başladı. Şu an alevler evleri ve işletmeleri tehdit ediyor" dedi.

İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar: