Bodrum'da Yabancı Yatırımcıların Gözdesi: Velux Yalıkavak Projesi

Türkiye'nin tatil merkezlerinden olan Bodrum'da inşa edilen son sistem yapılar ilçenin cazibesini arttırdı. Özellikle Avrupa ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Ruslar'ın gayrimenkulde tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ruslar, özellikle Antalya ve İstanbul'a yönelirken zenginlerin tercihi ise Bodrum oldu. Yatırım için çok tercih edilen gözde ilçenin Yalıkavak ile Gümüşlük Mahallerinin kesiştiği nokta olan Koyun Baba Mevki yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Bodrum Avrupa ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Ruslar'ın gayrimenkulde tercih ettiği merkezlerin başında Türkiye geliyor. Ruslar, özellikle Antalya ve İstanbul'a yönelirken zenginlerin tercihi ise Bodrum oldu. Bu süreçte Yalıkavak ile Gümüşlük Mahallerinin kesiştiği nokta olan Koyun Baba Mevki, başta Rus olmak üzere yabancı yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. 365 günü tatil gibi bir yaşam Bodrum'a Dünyanın dört bir yanından yatırımcıların ilgisi arttı. Dünyanın birçok üleşinden Bodrum'a ciddi yatırım talepleri olurken en yoğun ilgiyi eşsiz doğal manzarası ve Ege Denizi'ne olan hakim konumu ile dikkat çeken koyda dünya genelinde bilinirliği yüksek olan önemli markaların yatırımları da dikkat çekiyor. 52 özel rezidansı da içinde barındıran Velux Yalıkavak Projesi bölgeye önemli bir değer katarken denizin mavisi ve begonvil kokuları içinde yılın 12 ayı tatil ile işini bir arada sürdürmek isteyenlerin de tercihlerinin başında geliyor.

SF Yıldız İnşaat, Fırat Lifestyle ve Ata Yıldız Grup ortaklığındaki Velux Yalıkavak projesi, "Doğanın içinde, doğayla bütünleşik" mottosu ile "Sıfır Atık Projesi'ni de ilke edinerek geliştirilen Velux Yalıkavak Projesi, 2+1, 3+1, 5+1 ve 6+1 seçenekleri ile tümü denizi görecek şekilde konumlandırılmış, 18 adet Rezidans ve 65 Villa olmak üzere 83 adet konuttan oluşan 64 bin metre kare alanda gerçekleştiriliyor. Bodrum'un yeni gözdesi olmaya aday projede konutlar 104 ila 140 metrekare arasında değişirken müstakil villaların büyüklüğü ise 583 metrekareye kadar çıkıyor. 63 Blok'tan oluşan Velux'te, her konuta özel havuzlar yer alırken, ayrıca projeye ait sahil ve iskele de bulunuyor.

Projenin sosyal olanakları arasında; açık ve kapalı havuz, mülk özelinde sahil ve iskele, spor salonu, spa, restoran ve sahil kafeleriyle market ve ev servis hizmetleri de yer aldığı gibi Yalıkavak marina'ya 5 dakikalık mesafede bulunan Bodrum'un gözde projesi hem yatırımcıların dikkatini çekti hem de bölgenin değerini arttırdı. - MUĞLA