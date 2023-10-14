Bodrum'da Su Krizi: Oteller Su Tasarrufu ve Havuz Bakımı Konusunda Çalışmalar Yapıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su krizinin ardından, Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği ortak basın açıklaması yaptı. Otellerin ve işletmelerin su tasarrufu konusunda çalışmalar yaptığı belirtilirken, havuz suyunun kış bakımının uygun kriterlerde yapıldıktan sonra yenilenmeden gelecek sene kullanabileceği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su krizinin ardından, Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği ortak basın açıklaması yaptı. Otellerin ve işletmelerin su tasarrufu konusunda çalışmalar yaptığı belirtilirken, havuz suyunun kış bakımının uygun kriterlerde yapıldıktan sonra yenilenmeden gelecek sene kullanabileceği belirtildi.

Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği tarafından kentte yaşanan su kriziyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Toplantıya BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Turizm Teknik Müdürleri Derneği Başkanı Burhan Karabağ ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, otellerde uygulanan su tasarrufu konusunda bilgi verilirken otellerin havuzlarını boşaltmamaları ve gelecek yılda havuz suyunu kullanabilecekleri çağrısı yapıldı.

Otellerde su tasarrufunun önemine dikkat çeken Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2021'de kent konseyin su yönetim çalıştayı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu su kriterleri kapsamında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürdürülebilir turizm sertifikası alma zorunluluğu bulunmakta, aksi takdirde iş yeri açma ruhsatı ve turizm işletme belgesi iptal edilir. Zemin etüdü ve sondaj yapan mühendislik firmalara çağrıda bulunmak istiyorum, onlara çok önemli bir görev düşüyor. Su çalışmalarının yapılması gerekiyor, yapılan çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Havuz suyunu boşlatmayın"

Uygun saklama koşullarıyla havuz suyunun gelecek yılda kullanılabileceğini belirten Turizm Teknik Müdürleri Derneği Başkanı Burhan Karabağ, "Tesislerde havuz sularını yenilemeye gerek yoktur, bunun için zemin ve duvar derz dolgularını uygun malzemeyle yapmaktır. Sezon başlangıcı olmadan suları boşaltmadan aynı suyu kış bakımlarını uygun yaptıktan sonra kullanmak mümkündür. Özellikle evsel havuzlarını özendirmemiz lazım. Kışın yüzme havuzlarındaki suyu 15 günde bir klorlayıp havuzun içinde tutmaya çalışacağız. Böylece 500 bin metreküpün üzerinde suyu kaybetmemiş olacağız. Bunu site yöneticilerine de önermek lazım. Belki pahalı gelebilir ama. Su kaybından daha önemli ne var şu anda." dedi.

Bodrum'da büyük otellerin deniz suyu arıtma sistemini kullanmaya başladığını dile getiren Karabağ, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde deniz suyunu halen kullanıyoruz. Söylendiği gibi çok pahalı bir sistem değil. Beş yıldızlı bir otel için konuşuyorum. Sistemin kurulması bir ay sürüyor. 250 bin dolar civarı bir maliyeti var. Arıtmadan çıkan suyu da derin deşarj yapıyoruz. Zaten bakanlık devamlı sizi kontrol ediyor, suyunuzdan numune alıyor. Kullanma suyu olarak ne kadar elverişli diye bakıyor, rapor veriyor. Biz de kullanıyoruz. Ben kendi tesisimde denizden üretiyorum. Günde 500 - 600 metreküp. Deniz suyunu arıtmanın bana maliyeti, metreküp başına 12 TL. Belediyeye 31,5 TL artı geri dönüşüm suyuyla beraber 45 liraya mal olur. Günlük 500 metreküp su arıtan sistem 200 - 250 bin avroya mal oluyor. Bir ay gibi bir sürede kurulup hizmete sokulabiliyor." dedi.

Büyük turizm tesislerinde su tasarrufu yapıldığına da dikkati çeken Turizm Teknik Müdürleri Derneği Başkanı Burhan Karabağ, "Tesislerde bahçe sulama suyu, damlalıklar ve su tasarrufu springlerle yapılmaktadır. Tesislerin yüzde 70'lik dilimi bahçe sulama suyunun tedarikini geri dönüşüm suyundan biyolojik arıtmalardan sağlamaktadır. Tesisler mevzuata uygun suyun izni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün denetimine tabii olmaktadır. Bunun için tesisler ciddi bir tasarruf yapmakta, bahçe sulama suyunu kendi imkanlarıyla tedarik etmektedir. Tesislerde deniz suyu arıtma sistemi kurarak hem ekipmanlarını koruma altına alıyor, hem de kaliteli suyu ucuza mal ediyor. Sitelerde bunu yaygınlaştırmak lazım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatları açıktır." şeklinde konuştu. - MUĞLA