Bodrum'da Su Kesintileri Nedeniyle Su Depolarına Talep Artıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaz aylarında yaşanan su kesintilerinden dolayı su depolarına talep arttı. Oteller başta olmak üzere birçok kişi evinde su deposu kullanımını artırdı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, özellikle otellerde su deposu kullanımının yaygın oluğunu söyleyerek, "Su depolarıyla olası su kesintilerine karşı alternatif oluşturuyoruz" derken, su deposu satan firma yetkilisi Umut Turan ise "Su depoları 1500 liradan başlıyor, kapasitelerine göre bu rakam 20 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'un yaklaşık 200 bin olan nüfusu, yaz sezonuyla, yaklaşık 800 bine ulaşıyor. Bu kapsamda, kurak geçen kış dönemi nedeniyle hem Mumcular hem de Geyik barajlarında su seviyesi yüzde 38'lere geriledi. Bazı mahallerinde zaman zaman su kesintisi yaşanan Bodrum'da susuzluğa karşı önlem almak isteyenler ve otelciler, su depolarına yöneldi. Özellikle yaz aylarında su depolarına talep arttı.