Bodrum'da su isale hattı patlaması sonucu çukura düşen otomobil çekici ile kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattındaki patlama sonucu yolda oluşan çukura düşen otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattındaki patlama sonucu yolda oluşan çukura düşen otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
Akyarlar Mahallesi'ndeki yolda su isale hattındaki patlama sonucu çukur oluştu. Bu sırada yolda seyir halindeki 06 FB 8648 plakalı otomobil çukura düştü.
Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak polis ekiplerine haber verdi.
Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Otomobil