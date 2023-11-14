Bodrum'da Siyaset Okulu Programı Başlıyor

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Ankara Şubesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde yerel seçimlerde kadın adayları desteklemek için 'Siyaset Okulu' programı yarın Bodrum'da başlıyor.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Ankara Şubesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde kadın adayları desteklemek için 'Siyaset Okulu' programı yarın başlıyor. Etkinlik, yarın Bodrum'da Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenecek.

Yarın sabah saat 10.00'da başlayacak olan eğitim çalışmaları, "Seçimlere giderken birlikte güçlüyüz" sloganıyla gerçekleştirilecek. 2019 yerel seçimlerinde "Kadınlar nasıl bir kent istiyor" manifestosunu oluşturan kadınlar, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimde aday olma kararlılıklarını güçlendirecek. Kendi hayatlarını ve kaderlerini seçerek değil, seçilerek gerçekleştirmeyi hedefleyen kadınlar, "Siyaset Okulu'nda "Kadınlar Birlikte Daha Güçlü" sloganıyla aday olmanın toplumsal gerekliliğini masaya yatıracak.