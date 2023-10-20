Bodrum'da sarı yaz keyfi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Sarı yazın gelmesiyle birlikte Bodrum'da az sayıda yerli yabancı turist ve vatandaşlar denize girerek güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

Ekim Ayı'nın ortalarına gelmesine rağmen Bodrum'da sıcak hava etkili oluyor. Gündüzleri 32'ye çıkan hava sıcaklığıyla birlikte Bodrum'a gelen az sayıda yerli yabancı turist ve vatandaşlar Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent, Gümbet sahillerinde denize girerek güneşin kumun sahilin tadını çıkardı. Sahildeki işletmeler ise vatandaşlarla doldu taştı. Birçok sahilde kitap okuyan, güneşlenen vatandaşlar ve denize girenler dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'da sezonun halen bitmediğini belirterek "Sarı yaz bizim için en uygun bütçeye göre seyahat edenler için güzel bir fırsat olarak değerlendirilir. Mayıs ve Ekim ayı her bütçeye hitap edebileceği bir dönemdir. Uygun bütçelerle otellerde rezervasyon yapılmaktadır. İç Pazar biraz daha zayıf bunun nedeni ise okulların açılasıdır. Buna rağmen özellikle Cuma günleri ve hafta sonları İç hat uçuşlarında yer bulunmuyor. Sezon bizim için bitmedi" dedi.