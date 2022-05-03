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Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Genel
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Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar Site yönetimine para cezası verildi Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde geçişi engelleyecek şekilde yapılan demir parmaklıklar ve kapı, zabıta ekiplerince kaldırılırken, site yönetimine para cezası verildi.

Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar

Site yönetimine para cezası verildi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde geçişi engelleyecek şekilde yapılan demir parmaklıklar ve kapı, zabıta ekiplerince kaldırılırken, site yönetimine para cezası verildi.

Yalıkavak Tilkicik Koyundaki bir sitenin yönetimi iddiaya göre güvenlik amacıyla deniz kenarına demir parmaklıklar ve kapı yaptırdı. Sahilden geçişi de engelleyen parmaklık, vatandaşın tepkisine neden oldu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, sahilde geçişi tamamen kaldırılması için çalışma başlattı. Demir parmaklılar, zabıta tarafından kesilerek sahil eski haline döndürüldü.

Site yönetimine kabahatler kanununa istinaden para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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