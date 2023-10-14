Bodrum'da otel ve tesis işletmecilerine su tasarrufu çağrısı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine su sağlayan Mumcular ve Milas Geyik Barajı'nda su kalmamasıyla ilgili toplantıda konuşan Turizm Teknik Müdürler Derneği Başkanı Burhan Karabağ, "Tesisler bahçe sulamasını, geri dönüşüm suyundan, biyolojik arıtmalardan sağlamaktadır. Bakanlık mevzuatı açıktır. Havuz sularını yenilemeye gerek yoktur, zemin ve duvar derz dolguları uygun malzemeyle yapılmaktadır. Suları boşaltmadan aynı suyu kış bakımlarını uygun yaptıktan sonra kullanmak mümkündür" diyerek otel ve tesis işletmecilerine çağrıda bulundu.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ve Turizm Teknik Müdürler Derneği tarafından kentte yaşanan su kriziyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Toplantıya BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Turizm Teknik Müdürleri Derneği Başkanı Burhan Karabağ ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, otellerde uygulanan su tasarrufu konusunda bilgi verildi. Otellere havuzlarını boşaltmamaları ve gelecek yıl da aynı suyu kullanmaları çağrısı yapıldı.

Otellerde su tasarrufunun önemine dikkat çeken Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2021'de Kent Konseyi Su Yönetim Çalıştayı yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu su kriterleri kapsamında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürdürülebilir turizm sertifikası alma zorunluluğu bulunmakta, aksi takdirde iş yeri açma ruhsatı ve turizm işletme belgesi iptal edilir. Zemin etüdü ve sondaj yapan mühendislik firmalara çağrıda bulunmak istiyorum, onlara çok önemli bir görev düşüyor. Su çalışmalarının yapılması gerekiyor, yapılan çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'SULAMA SUYUNUN TEDARİKİ GERİ DÖNÜŞÜM SUYUNDAN SAĞLANMAKTADIR'

Uygun saklama koşullarıyla havuz suyunun gelecek yıl da kullanılabileceğini belirten Turizm Teknik Müdürler Derneği Başkanı Burhan Karabağ, "Tesislerde bahçe sulama suyu, damlalıklar ve su tasarrufu sprinklerle yapılmaktadır. Tesislerin yüzde 70'lik dilimi bahçe sulama suyunun tedarikini geri dönüşüm suyundan biyolojik arıtmalardan sağlamaktadır. Tesisler mevzuata uygun suyun izni için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün denetimine tabi olmaktadır. Bunun için tesisler ciddi bir tasarruf yapmakta, bahçe sulama suyunu kendi imkanlarıyla tedarik etmektedir. Tesislerde ters ozmoz sistemi kurarak hem ekipmanlarını koruma altına alıyor hem de kaliteli suyu ucuza mal ediyor. Sitelerde bunu yaygınlaştırmak lazım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatları açıktır. Tesislerde havuz sularını yenilemeye gerek yoktur, bunun için zemin ve duvar derz dolguları uygun malzemeyle yapmaktadır. Sezon başlangıcı olmadan suları boşaltmadan aynı suyu kış bakımlarını uygun yaptıktan sonra kullanmak mümkündür" dedi.

DENİZ SUYU ÖNERİSİ

Karabağ, açıklamasında, "Özellikle evsel havuzu olanları özendirmemiz lazım. Biyolojik arıtması olan siteler, maalesef havuzlarının arıtmalarını düzenli çalıştırıyorlar. Koku probleminden dolayı da bu sular bahçe sulamada kullanılamıyor. Bu da ciddi bir su sarfiyatına sebebiyet veriyor. Bilgili kişilerden destek alınmalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolünde deniz suyunu halen kullanıyoruz. Söylendiği gibi çok pahalı bir sistem değil. Beş yıldızlı bir otel için konuşuyorum. Sistemin kurulması 1 ay sürüyor. 250 bin dolar civarı bir maliyeti var. Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı devamlı sizi kontrol ediyor, suyunuzdan numune alıyor. Kullanma suyu olarak ne kadar elverişli diye bakıyor, rapor veriyor. Biz de kullanıyoruz. Yüzme havuzlarındaki suyu 15 günde 1 klorlayıp havuzun içinde tutmaya çalışacağız. Böylece 500 bin metreküpün üzerinde suyu kaybetmemiş olacağız. Bunu site yöneticilerine de önermek lazım. Belki pahalı gelebilir ama. Su kaybından daha önemli ne var şu an" diye konuştu.