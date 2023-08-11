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Bodrum'da Motoryat Battı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sintine pompa arızası nedeniyle 11 metre uzunluğundaki 'Betty' isimli motoryat battı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sintine pompa arızası nedeniyle 11 metre uzunluğundaki 'Betty' isimli motoryat battı.

Türkbükü açıklarında demirli halde bulunan 11 metre uzunluğundaki 'Betty' isimli motoryatın sintine pompasında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle pompa geri vakumlama yapmaya başladı. Kısa süre içerisinde tekne su almaya başladı. Bölgedeki denizciler tekneyi kurtarmak için harekete geçti. Denizcilerin uzun uğraşları sonuçsuz kaldı. Su almaya devam eden tekne kısa sürede battı. Sahildeki yerli ve yabancı turistlerle teknelerdeki vatandaşlar, yaşananları şaşkınlıkla izledi. Motoryatın kurtarılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm

Türkbükü Bodrum Turizm Güncel Haberler

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