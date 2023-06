Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi otellerde yüzde 70 doluluk hedefleniyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Kent genelinde bayrama kadar otellerde yüzde 70 doluluk hedeflediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da her bütçeye uygun konaklama imkanı var. İyi bir araştırmayla ve iyi bir gözlemle çok uygun fiyatların mevcut olacağını göreceklerdir. Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala oteller ve eğlence mekanları hazırlıklarını tamamladı. Bayramda her bütçeye uygun konaklama fırsatının olduğu Bodrum'da, kişi başı konaklama fiyatları 750 liradan başlayıp, 10 bin euroya kadar çıkıyor. Otellerde bayram süresi boyunca yüzde 70 doluluk hedefleniyor. Bayram süresi boyunca Bodrum'da her bölgede farklı aktivitelerin olacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'da bayram için geçen seneki doluluklar şu anda yok. Kısmi doluluklar mevcut. 4 ve 5 yıldızlı otellerde kısmi doluluk var. Bu oteller bayram süresi içerisinde rezervasyon almaya elverişlidir. Bu dönemde yüzde 70 civarında doluluk var. 2 ve 3 yıldızlı ve apart otellerde şu an rezervasyon yapmaya elverişli bir ortam var. Bayram süresi boyunca yüzde 70 civarında doluluk bekliyoruz. Erken rezervasyon avantajlarıyla insanlar tatillerini avantajlı yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Tatilcilere rezervasyon uyarısı yapan Turizmci Zeynel Kılıç da "Haziran ayı itibarıyla tesislerimizde Bodrum genelinde yaklaşık yüzde 80 civarında doluluk var. 2019'da yakalanan doluluk rakamıyla hemen hemen eş değer durumda. Bu sene okulların tatile girmesi ve bayramın da aynı döneme denk gelmesi nedeniyle çok ciddi bir talep oluştu. Bodrum'da oteller bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşmış olacak. Bayram dönemi için daha önce de uyarılarda bulunmuştuk, lütfen rezervasyonsuz gelmeyin" diye konuştu.