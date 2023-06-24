Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kentte araç yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçeye son 48 saat 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç yoğunluğu yaşandı. İlçeye son 48 saat içerisinde 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, trafik ekipleri araçlarda denetim yaparken sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bomba ve narkotik köpekleriyle de araçlarda arama yapıldı. Bodrum'da arife gününe kadar yoğun araç girişi olacağı ifade edildi.