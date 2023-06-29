Bodrum'da Kurban Bayramı'nda Plajlarda Yoğunluk

MUĞLA'nın dünyaca turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler, denize girerek biraz olsun serinleyerek sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Bodrum'da hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı ise 26 dereceyi gösterirken, başta Gümbet olmak üzere, Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak plajlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Sahili dolduran tatilciler denizin tadını doyasıya çıkararak, serinliyor. Bazı tatilciler ise şezlonglarda, güneşlenip, kitap okumayı tercih etti. Bodrum'da bayram süresi boyunca plajlardaki hareketliğin sürmesi bekleniyor.