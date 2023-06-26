Bodrum'da Kurban Bayramı'nda 75 bin araç girişi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı hareketliliği devam ediyor. Kente son 3,5 gün içerisinde 75 bin araç giriş yaptı. Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken, turistler plajlara akın etti.

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a Kurban Bayram öncesi turist akını devam ediyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre kente son 3,5 günde 75 bin araç giriş yaptı. Bodrum-Turgutreis istikametinde araç yoğunluğu gözlendi. Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet, Bitez ve Ortakent gibi noktalarda turistler plajlara akın etti. Milas Bodrum Havalimanı'na 26 Haziran- 2 Temmuz arasında iç hatlarda 16 ek sefer konuldu. Otellerde doluluk oranı yüzde 85'lere ulaşırken, bayram süresi boyunca doluluğun yüzde yüze ulaşabileceği belirtildi.

Bayramda başta Almanya'dan olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan gurbetçilerin Bodrum'a geldiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk olduğu haberlerini aldık. Devletimiz trafiğin akıcı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Otellerimizin dolu olması önemli değil, misafirlerimizin yani gurbetçilerimizin sorunsuz ve sağlık bir şekilde Bodrum'a gelmesini istiyoruz. Sezon boyunca 100 binin üzerinde gurbetçi vatandaşımızı Bodrum'da ağırlayacağız. Geçen sene 100 binin çok üzerindeydi. Bu senede aynı şekilde olmasını bekliyoruz. Geçen sene gelenler bu sene bir daha gelmek istiyorlar. Biz onlar için en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.