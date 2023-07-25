Bahamalar bayraklı Norwegian Jade isimli kruvaziyer, 2 bin 721 yolcu ve 1007 personelle Bodrum'a geldi. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bodrum'da kruvaziyer turizmi sürüyor

MUĞLA Norwegian Jade isimli kruvaziyer, 2 bin 721 yolcu, 1007 personelle Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahamalar bayraklı 294 metre boyunda 38 metre genişliğindeki Norwegian Jade, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 721 yolcu, 1007 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kimi turistlerin ise tekne turuna çıktığı öğrenildi. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek.