Bodrum'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık etkinliği kapsamında denizde pankart açıldı.

Bodrum Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Hizmet Merkezi ve Bodrum Gençlik Merkezi, Bodrum Devlet Hastanesi görevlilerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Denize botlarla açılan görevliler, "Kadına El Kal-ka-maz - Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur", "İhtiyacınız olduğu anda KADES" yazılı pankartlar açtılar. Etkinlikte ayrıca Kadın Destek Uygulaması(KADES) tanıtımı yapıldı, üzerinde KADES QR kodu bulunan mandalina dolu torbalar dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; "Biz, kadına yönelik şiddete 'hayır' diyoruz. Bodrum Belediyesi olarak Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile bu çalışmalara her zaman devam ediyoruz. Mahalle mahalle dolaşarak bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. İnşallah şiddetsiz bir toplum oluruz." - MUĞLA