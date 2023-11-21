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Bodrum'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

21 Kasım 2023 16:29 , Son Güncelleme: 16:31 Kadın Haberleri Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında botlarla denize açılanlar, 'Kadına el kalkamaz' ve 'KADES' yazılı pankartlar açtı. Etkinlikte ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve halka mandalina dağıtıldı.