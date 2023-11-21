Bodrum'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında botlarla denize açılanlar, 'Kadına el kalkamaz' ve 'KADES' yazılı pankartlar açtı. Etkinlikte ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı ve halka mandalina dağıtıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında botlarla denize açılanlar, 'Kadına el kalkamaz' ve 'KADES' yazılı pankartlar açtı.
'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Gençlik Merkezi öncülüğünde Bitez Sahili'nde farkındalık etkinliği yapıldı. Bölge halkına Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtan el broşürleri dağıtıldı. Etkinlik kapsamında ekipler botlarla denize açılarak, 'Kadına el kalkamaz' ve 'KADES' yazılı pankartlar açtı. Halka mandalina dağıtılan etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. (DHA)