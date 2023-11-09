Bodrum'da Kaçak Yapılarla Mücadele Devam Ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yakaköy Mahallesi'nde kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen yapıları inceledi. Aras, bölgedeki yapı sahiplerine imar izni olmadığını hatırlatarak inşaat yapılmaması gerektiğini söyledi. Kaçak yapılarla mücadelelerinin devam ettiğini belirten Aras, Bodrum'un birçok bölgesinde tespit edilen kaçak yapılara işlemler yapacaklarını ve yıkım işlemlerinin gerçekleşeceğini ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen ve yasal süreçleri devam eden yaklaşık 10 yapının yer aldığı Yakaköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Aras, bölgedeki yapı sahiplerine bölgede imar izninin bulunmadığını, bu nedenle inşaat yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele ettiklerini ve yüzlerce kaçak binaya da işlem yaptıklarını anlatan Aras, "Buradaki kaçak yapılara da işlem yapıldı. Arkadaşlarımız zaman zaman gelecek ve burada işlemlerine devam edecek. Daha sonra da yıkım işlemleri gerçekleşecek. Sadece burada değil Bodrum'un birçok bölgesinde tespit edilen kaçak yapılara işlemler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek." diye konuştu.

Başkan Aras ile alanda toplanan ve yapıların yıkılmasını istemeyen bina sahipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Polisin güvenlik tedbiri aldığı bölgede, Aras'a çok sayıda zabıta ekibi ve belediyenin ilgili birim sorumluları eşlik etti.

Ahmet Aras, incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.