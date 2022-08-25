Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak yolunda trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses yanında kim vardı? İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Peki, İbrahim Tatlıses yanında kim vardı, sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses kaza sırasında yanında kim vardı ve İbrahim Tatlıses kazasında ilk görüntüler merak ediliyor. İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl ve İbrahim Tatlıses yanında kim vardı araştırılıyor. Bodrum'da İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! İbrahim Tatlıses yanında kim vardı, sağlık durumu nasıl? İşte ilk görüntüler… Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM TATLISES YANINDA KİM VARDI?

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonla çarpışan aracında sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için seferber oldu. İbrahim Tatlıses'in kaza esnasında küçük kızı Elif Ada'nın olduğu biliniyor.

İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan müdahalelerin ardından araçtan yaralı şekilde çıkarılan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi. Kazanın yağış nedeniyle yolun kaygan olması sonucu gerçekleştiği ileri sürüldü.