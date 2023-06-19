Bodrum'da gece hayatı hareketlendi

Kurban Bayramı'na 1 hafta kala Bodrum'daki mekanlar ünlüleri sahneye çıkarmaya başladı. Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği başladı. Türk rapçi Heijan ve Muti, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı ve binlerce kişi izdiham oluşturdu. Sezonun başlamasıyla birlikte gece hayatında hareketlilik başlarken, turistler unutulmaz bir gece yaşadı.

Bodrum'da gece hayatı başladı

MUĞLA - Kurban Bayramı'na 1 hafta kala Bodrum'daki mekanlar ünlüleri sahneye çıkarmaya başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte Bodrum'a gelen yerli turistlerle birlikte Bodrum'un meşhur gecelerinde yeniden hareket bulmaya başladı.

Türk rapçi ve söz yazarı Heijan, gerçek ismiyle Doğan Tarda ile Muti yani Mücahit Doğan, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sezonun başlamasıyla birlikte Bodrum'da gece hayatında hareketlilik başlarken, turistler unutulmaz anlar yaşadı.

Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği başladı. Önceki gece rapçi Heijan ve Muti, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. İkiliyi izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha'da sahne alan Heijan ve Muti için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Sezonun başlamasıyla birlikte gece hayatında hareketlilik başlarken, turistler unutulmaz bir gece yaşadı.