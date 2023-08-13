Bodrum'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Bodrum'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Bodrum'da Deprem Oldu mu? Bodrum'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bodrum deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bodrum deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bodrum deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bodrum depremleri! 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BODRUM DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından sağlanmakta olan son dakika deprem verilere göre 13 Ağustos tarihinde Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [320.78 km] Bodrum (Muğla) merkezli bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü ise kayıtlara 4.8 (Mw) olarak geçti. Korkutan deprem saat 10:49'da gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü ise 4.9 km olarak paylaştı ve Bodrum'da hissedildi.