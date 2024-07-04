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Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu! Cesetin kimliği belirlendi mi?

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Bodrum'da dağlık bir alanda insan iskeleti bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Kimliği belirlenemeyen iskeletin, kim olduğu ve olayın detayları konusunda geniş çaplı araştırma sürüyor.

Bodrum'da dağlık alanda bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen iskelet, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Peki, Cesetin kimliği belirlendi mi?

BODRUM'DA NE OLDU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Akyarlar Mahallesi Bayraktepesi mevkisinde yürüyüş yapan insanlar yürüyüş sırasında dağlık alanda insan iskeletiyle karşılaştılar, vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bodrum'da dağlık alanda insan iskeleti bulundu! Cesetin kimliği belirlendi mi?

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Mİ?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördükleri karşısında gözlerine inanamadılar. Dağlık alanda gördük insan iskeleti sonrası vatandaşlar yetkililere haber verdiler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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