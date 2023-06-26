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Bodrum'da Beton Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Beton Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Otomobil Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bilal Ş'nin kullandığı otomobil, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Bilal Ş'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Meryem Ş. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bilal Ş'nin kullandığı otomobil, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Bilal Ş'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Meryem Ş. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Otomobil

Turgutreis Bodrum Muğla Otomobil Haberler

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