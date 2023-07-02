Bodrum'da Bayram Tatili Sonrası Yoğun Dönüş Trafiği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin bir kısmı dönüş yoluna geçti. Bodrum'dan son 2,5 günde çıkış yapan araç sayısının 110 bin olduğu belirtilirken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 85'lere ulaştı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı dönüş yoluna geçti. Bodrum- Milas istikametinde yer yer yoğun araç trafiği yaşanırken, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre; son 2,5 günde 110 bin araç ilçeden ayrıldı. İlçe genelinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. İlçede otellerin doluluk oranı yüzde 85'e ulaşırken, havayolu ile Bodrum'a gelenler için 16 ek sefer çıkarıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürüyor.

"Trafik yönünden de yoğundu. Kent genelinde konserler, etkinlikler vardı. Herkes memnundu. Bodrum'a bütün dünyanın kapıları açıktır. 30'a yakın ülkeden Bodrum'a uçuşlar gerçekleşiyor. Sezonun geri kalan döneminin yoğun olmasını umut ediyoruz. Otellerimizde sezon boyunca rezervasyonlar elverişli durumda. Bodrum'da 1 Ocak- 25 Haziran tarihleri arasında internette en çok aranan bölge oldu. İlk olarak Antalya var ve arkasından Bodrum geliyor ve bu güzel bir şey. Herkes Bodrum'u merak ediyor ve tatil planlaması yapmak istiyor. Bodrum'da şu an itibariyle İngiltere lider pazar ve sonrasında Polonya ve onu da Rusya takip ediyor. Bayram öncesinde Arabistan'dan uçuşlar başlamıştı. Bahreyn ve Katar gibi ülkelerden uçuşlar var. Ekim sonuna kadar bu şekilde devam etmesini umuyorum. Haftalık olarak yükselen bir ivmeyle uçaklar iniyor. Bodrum- Milas Havalimanı'na yurt dışından günlük yaklaşık 45 uçak iniyor. Gelecek haftalarda bu rakamın 50'nin üzerine çıkmasını umuyorum. Geçtiğimiz yıla göre ilk 6 aylık periyotta uçuşlarda yüzde 6 oranında artış var."