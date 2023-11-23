Bodrum'da Barajlardaki Su Seviyesi Yağışlarla Yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesi, yağışların etkisiyle arttı. Mumcular Barajı'nda ölü hacmin hemen üzerinde bir seviye yakalandı. Geyik Barajı'nda ise su hacmi 4 milyon metreküpe ulaştı. Yağışların devam etmesi halinde barajlarda olumlu sonuçlar bekleniyor.

1)BODRUM'DA DİBİ GÖREN BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a içme suyu sağlayan ve geçen aylarda kuruyan Mumcular ile Geyik barajlarındaki su seviyesi yağışların etkisiyle ölü hacim seviyesinin üzerine çıktı. Son yağışların Bodrum açısından sevindirici olduğunu söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Mumcular Barajı'nda yüzde 10'luk bir seviyeyle ölü hacmin hemen üzerinde bir seviyeyi yakalamış durumdayız. Geyik Barajı'nda durum daha da sevindirici. Yüzde 20'ler civarında bir su hacmine eriştik. Bu ise yaklaşık 4 milyon metreküplük bir su hacmine tekabül ediyor" dedi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da geçen aylarda kente içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesi dip noktaya indi. Ölü hacim seviyesinde olan su nedeniyle her iki baraj da kapatıldı. Aradan geçen yaklaşık 45 günün ardından Bodrum'da yağmurlar etkisini göstermeye başladı. Yağışların etkisiyle birlikte Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 7'den 10'a, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 20'ye yükseldi. Yarımada genelinde yağışların etkisini devam ederken, yağmur barajlara can suyu oldu.

'GEYİK BARAJI'NDA SEVİYE 4 MİLYON METREKÜP OLDU'

Yağışların etkisinin devam etmesi halinde barajlarda olumlu sonuçlar göreceklerini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Geçtiğimiz hafta boyunca ve hafta sonu aldığımız yağışların Bodrum için oldukça sevindirici olduğunu söyleyebilirim. Bodrum'a içme suyu temin eden iki önemli baraj Mumcular ve Geyik barajları kurumuş durumdaydı. Aldığımız yağışlarla beraber her iki barajdaki su seviyesi ölü hacmin üzerine çıkmış durumda. Mumcular Barajı'nda yüzde 10'luk bir seviyeyle ölü hacmin hemen üzerinde bir seviyeyi yakalamış durumdayız. Geyik Barajı'nda durum daha da sevindirici. Yüzde 20'ler civarında bir su hacmine eriştik. Bu ise yaklaşık 4 milyon metreküplük bir su hacmine tekabül ediyor. Yani bize 25-30 günlük su hacmi sağlamış durumda" ifadelerini kullandı.

'HAZIRLIK DÖNEMİ OLARAK GEÇİRMEK DURUMUNDAYIZ'

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğumuz bu coğrafya Türkiye ortalamasının 2 katı kadar yaklaşık 1,2 metre civarında bir yağış alıyor. Bodrum'da ise Türkiye ortalaması civarında yaklaşık 60 santimetre civarında bir yağış söz konusu oluyor. Bu yağışın yüzde 80'i kasım ve mart ayında düşüyor. Bu ise bize rezervuarlarımızın önümüzdeki dönemlerde toparlanacağını gösteriyor. Ocak ayının sonu şubat ayının ortası gibi rezervuarlarımızda ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Bu dönemi etkin ve efektif toparlanma dönemi olarak değerlendirmemiz lazım, su kaynaklarımız sonsuz değil. Özellikle yaz aylarında turizm aktivitelerin artması ve kuraklık etkilerinin devam etmesini dikkate alarak bu dönemi ciddi bir hazırlık dönemi olarak geçirmek durumundayız. İletim hatlarındaki kayıp kaçakların önüne geçilmesi ve rezervuarlarımızın etkin bir şekilde yönetilmesi bununla beraber ilave su kaynaklarını temin ederek sisteme eklenmesi gerekiyor."