Bodrum'da Arızalanan Motoryat Sulara Gömüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sintine pompası arıza yapan 'Betty' isimli motoryat, yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında sulara gömüldü. Türkbükü Koyu'nda demirli olan tekne, pompa arızası nedeniyle su almaya başladı ve kurtarılamayarak sulara gömüldü.

Motoryat dakikalar içerisinde sulara gömüldü

Yüzlerce kişinin gözü önünde battı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sintine pompası arıza yapan "Betty" isimli motoryat, yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında sulara gömüldü.

Türkbükü Koyu'nda demirli 11 metre boyundaki motoryatın sintine pompası arıza yaptı. Pompa geri vakumlama yapınca tekne su almaya başladı. Yavaş yavaş sulara gömülmeye başlayan tekneyi fark eden denizciler, tekneyi kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Tekne, dakikalar içerisinde sulara gömüldü. Sahildeki yerli ve yabancı turistlerle teknelerdeki vatandaşlar, olan biteni şaşkınlıkla izledi.

Motoryatın kurtarılması için çalışma başlatılacak.