Bodrum'da alkolsüz aile oteli sezon açılışında yoğun ilgi gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan alkolsüz aile oteli sezon açılışında yoğun ilgi gördü. Bodrum'un en gözde otelleri arasına giren tesiste aileler gönül rahatlığıyla tatil yapıyor.

Turizmin gözbebeği olan Bodrum'da alkolsüz aile oteli bu yıl kapılarını misafirlerine erken açtı.

Bodrum'da alkolsüz aile oteli olarak hizmet veren The Oba Otel Alkolsüz A'La Carte herşey dahil konsepti ile bu yılda yerli ve yabancı turistlerin en gözde oteli oldu. Aileleri ile tatile gelen turistler gönül rahatlığı ile The Oba Hotel'de denizin, kumun, güneşin ve enfes lezzetlerin tadını çıkarıyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapan otelde kadınlara özel alanlarıyla ön plana çıkıyor. Otelde ortak kullanım alanları da ailece vakit geçiren yerli ve yabancı turistler tatil keyfini doyasıya çıkarıyor. Kadınlara özel plajda deniz, havuz ve güneşlenme imkanı sunarken, ortak alanlarda da ailecek denize ve havuza girme imkanı da sağlıyor.

The Oba Hotel Genel Müdürü Veysi Azat otelin açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek "Hem Bodrum'un hem de bölgenin bu konuda en önemli ihtiyacını karşılamış bulunuyoruz. Diledikleri deniz kıyafeti ile denize ve havuza girmek isteyen misafirlerimiz, gönül rahatlığıyla gün boyu kadınlar plajında vakit geçirebiliyorlar. Etrafı tamamen korunaklı olan plajda vakit geçirirken, The Oba Hotel'in eşsiz hizmet kalitesi ile de kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Alkolsüz otelde aileleri ile veya kız kıza tatil yapmak isteyen misafirler için güvenli, konforlu, kaliteli ve misafir memnuniyetini önceleyen çok keyifli bir tesis yaptık. Açık büfe yerine alakart hizmetle her noktadan misafirin ayağına hizmet götürüyoruz. Kaliteyi yüksek tutarak gelen misafirlerimizin Bodrum'da kendini özel hissedip tekrar gelmesini sağlamak öncelikli hedefimiz. Isıtmalı açık yüzme havuzlarımız ile nispeten daha serin havalarda da misafirlerimizin açık havada tatil yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Bu konseptle, Ortadoğu Pazarı, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa Pazarı ve iç pazardan ciddi bir misafir kitlesini Bodrum'a kazandırdık" dedi.

Kale, otelde ortak alanlarda Aquapark da bulunduğunu belirterek "Çocuklar için interaktif oyun grupları ve yetişkinler için de 7 adet kaydıraktan oluşan Aquaparkımız misafirlerimiz tarafından çok ilgi görüyor. Çocukların mutlu olduğu ve yetişkinlerin de bolca eğlenip dinlendiği otelimizde gelen bütün misafirlerimiz evlerine mutlu bir şekilde dönüyorlar, böyle bir tesisin varlığından dolayı gönül rahatlığı ile Bodrum'a geldiklerini söyleyerek tanıdıklarına da tavsiye ediyorlar" diyerek çok güzel sezonların kendilerini beklediğini belirtti. - MUĞLA