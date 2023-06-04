Bodrum'da '2. derece doğal sit şerhi' olan arazi satışa çıkarıldı

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, '2. derece doğal sit şerhi' bulunan ve günübirlik tesis alanının kullanımında olan 390,94 m2 araziyi yaklaşık 10 milyon liraya satışa çıkardı.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, "2. derece doğal sit şerhi" bulunan ve günübirlik tesis alanının kullanımında olan 390,94 m2 araziyi yaklaşık 10 milyon liraya satışa çıkardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba Mahallesinde "2. derece doğal sit şerhi" olan arazi satışa çıkarıldı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, 390,94 m2 araziyi yaklaşık 9 milyon 970 bin liraya satacak. Arazi günübirlik tesis alanı olarak kullanılabiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre satılacak bölgede sahil ve 5 yıldızlı oteller bulunuyor. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ilana göre, satış ihalesi 21 Haziran'da Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacak.