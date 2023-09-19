Bodrum'da 19 Metrelik Motoryat Sulara Gömüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 metrelik motoryat sulara gömüldü. Olayda denizin kirletildiği gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken, çevresinde bariyerle önlem alınan motoryat için kurtarma çalışması başlatılacak.

19 metre uzunluğundaki "Doktor Alp" isimli 19 metrelik motoryat, gece saatlerinde meydana gelen bir arıza nedeniyle battı. Yatın büyük bölümünün suya gömüldüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Motoryatın yetkilisine denizi kirlettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Bodrum Liman Başkanlığınca en yakın kıyı tesisi imkanları kullanılarak deniz kirliliğine karşı gerekli bariyer ve yağ emici pedlerle önlem alındı. Ayrıca Liman Başkanlığı koordinasyonunda yetkili kurtarma firmasına kurtarma izni verildiği kaydedildiği ve çalışmaların başlayacağı bildirildi. - MUĞLA