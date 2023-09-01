Bodrum Belediyesi Yağmur Suyu Hatlarını Temizliyor

Bodrum Belediyesi, Bodrum genelinde menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yağmur suyu hatlarının temizlenmesi ve mazgal temizlikleri yapılıyor.

Bodrum Belediyesi, Bodrum genelinde menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yarımada genelinde yağmur suyu hatlarının temizlenmesi, kanal açma ve mazgal temizlikleri yapılıyor. 25 Temmuz'da başlayan çalışmalar çerçevesinde yağmur suyu hatları ile mazgallardan su geçişini engelleyen atıklar temizlenerek tazyikli suyla yıkandı. Yapılan çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanırken yağışlardan dolayı meydana gelebilecek su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ekipler, şimdiye kadar Umurça Mahallesi, Kumbahçe Mahallesi, Eskiçeşme Mahallesi, Yokuşbaşı Mahallesi, Türkkuyusu Mahallesi ve Çarşı Mahallesi'nde menfez, mazgal ve yağmur suyu hatları temizleme çalışması gerçekleştirdi. - MUĞLA