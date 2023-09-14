Bodrum Belediyesi, şiddet mağduru kadınlara köpek yavrusu sahiplendirdi

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, şiddet mağduru kadınların iyileşme sürecine olumlu katkısı olan projeyle ilgili 3 köpek yavrusunu Kadın Sığınma Evi'ne, 1 köpek yavrusunu da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne sahiplendirdi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, şiddet mağduru kadınların iyileşme sürecine olumlu katkısı olan projeyle ilgili 3 köpek yavrusunu Kadın Sığınma Evi'ne, 1 köpek yavrusunu da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne sahiplendirdi.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, projeyle ilgili olarak, "Kadın Sığınma Evi'ndeki kadınlarımıza her konuda destek oluyoruz. Onları manevi olarak da desteklememiz gerekiyordu. Pozitif olarak motive etmek için patili dostlarımızdan oraya 3 tane sahiplendirdik. Bundan sonra değişik projelerimizde hep birlikte olacağız" dedi.

Yavru köpekleri teslim alan Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Yılmaz da "Biz bugün 4 tane yavruyu sahiplendik. Şiddete maruz kalan çocuklar ve kadınlarla beraber olacaklar. Biz biliyoruz ki şiddete maruz kalan çocuklar ve kadınlar hayvanlarla birlikte hem iyileşiyorlar hem de patili dostlarımız için aile ortamı oluyor. Bundan sonraki amacımız Sığınma Evi'ndeki kadınları ve çocukları daha çok patili dostlarımızla bir araya getirmek" diye konuştu.

Projeye destek veren Kent Konseyi Üyesi İnci Kutay ise "Tabii ki barınakta yuva bekleyen köpeklerimizin birer yuvaya kavuşması bizi çok mutlu etti. Bu iki taraf için de olumlu olacak diye düşünüyorum. Hem kadın sığınma evinde geçici sürede olsa barınmaya gelmiş insanlar için hem de yuva bekleyen yavrular için faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İç dış parazit ve kuduz aşıları yapılan yavrular, Kadın Sığınma Evi görevlilerine teslim edildi.