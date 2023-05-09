Bodrum Belediyesi Personeline Psikolojik İlk Yardım ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Atölyeleri Düzenledi

Bodrum Belediyesi tarafından, sahada çalışan personelin psikolojik güçlendirme ve destek konularında bilgilendirilmeleri için 'Saha Çalışanları İçin Psikolojik İlk Yardım' ve toplumsal cinsiyet rolleri hakkında bilgi paylaşımı sağlayan 'Toplumsal Cinsiyet Rolleri' atölyeleri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi tarafından personele yönelik 'Saha Çalışanları İçin Psikolojik İlk Yardım' ve 'Toplumsal Cinsiyet Rolleri' atölyeleri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde 3 Mayıs Çarşamba günü Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda, Psikolojik Danışman Ada Ümmühan Köse tarafından 'Saha Çalışanları İçin Psikolojik İlk Yardım' atölyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Füsun Doğan tarafından 'Toplumsal Cinsiyet Rolleri' atölyesi düzenlendi.

İlk atölyede sahada çalışan personelin travmaya duyarlı hizmet üretmelerini merkeze alan yöntemlere katkıda bulunmak ve hizmet sürecinin uzun soluklu yürütülebilmesini sağlamak için psikolojik güçlendirme ve destek konularında ayrıntılı paylaşımlar yapılırken; ikinci atölyede ise toplumsal cinsiyet rollerinin ayrımcılık ve eşitsizliği yarattığı ve bu kapsamda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi paylaşımı sağlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline yönelik verilen atölyelere, 25 personel katılırken belli bir program dahilinde eğitimlere devam edilecek.