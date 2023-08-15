Bodrum Belediyesi'nden kadınlara şiddet farkındalığı atölyesi

Bodrum Belediyesi Akçaalan Çok Amaçlı Salonu'nda kadınların katılımıyla "Şiddet Farkındalığı ve Şiddetle Mücadelede Hukuki Destek Süreçleri" başlıklı bir atölye çalışması düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kadınların katılımıyla yapılan atölye çalışmasında, şiddetin ne olduğuna ve şiddetle karşılaşıldığında neler yapılabileceğine ilişkin temel bilgiler verildi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Yılmaz, belediyenin kadınlara yönelik hizmetleri ile kadın hakları konusunda açıklamalarda bulundu. Atölyede, "şiddet farkındalığı" konusu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu Sorumlusu Fethiye Kızak tarafından detaylandırıldı. Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde görev yapan Avukat Gözde Çakıroğlu ise şiddetin hukuki boyutu ve şiddetle mücadelede hukuki destek mekanizmaları ile ilgili paylaşımda bulundu. Atölye sonunda kadınlara, hijyen ve tanıtım çantası verildi.

BİR SONRAKİ ATÖLYE MUMCULAR'DA

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, eşitliğin yaşamın her alanında etkili bir biçimde uygulanması, kadınların ve ayrımcılığa uğrayan grupların güçlendirilmesi için "Şiddetsiz Bir Hayat Mümkün" diyerek mahallelerdeki çalışmalarına ağustos ayı boyunca devam edecek. Saha çalışmalarının kadınlara hak temelli hizmet verebilmek ve bilinçlenmelerine destek olmak adına uzun soluklu yapılması amaçlanırken bir sonraki çalışma, Mumcular'da planlanıyor.

444 31 63 numaralı telefondan 7/24 Kadın Danışma Merkezi'ne ulaşılabilecek.