31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. 2019 Muğla Yerel Seçimleri doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. Peki, Bodrum belediyesi hangi parti? Bodrum belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Muğla Bodrum İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

2019 Muğla yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. Peki, Bodrum belediyesi hangi parti? Bodrum belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Muğla Bodrum İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

BODRUM BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Mehmet Nil Hıdır %28,42 oy alırken CHP'nin adayı Osman Gürün %36,01 oy oranı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayları; CHP'nin adayı Osman Gürün, AK Parti'nin adayı Mehmet Nil Hıdır, Bağımsız aday Behçet Saatcı, Demokrat Partisi'nin adayı Mehmet Kocadon ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Halil Birinci oldu.