Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yahşi Mahallesi'nde KAGİDER ile bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yahşi Mahallesi'nde Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) yönetimi ve bölgedeki sitelerin sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Aras, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi ve altyapı ve üstyapı çalışmalarına değindi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yahşi Mahallesi'nde Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) yönetimi ve bölgedeki sitelerin sakinleri ile bir araya geldi.

KAGİDER Başkanı Ali Haydar Özcan ve dernek yöneticileriyle toplantı yapan Başkan Aras, Yahşi Mahallesi'nde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Aras yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değindiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Umarım, Bodrum hepimizin içine sindiği şekilde yaşanır; temiz, pırıl pırıl, insan haklarına saygılı, demokrasinin sürekli işlediği ve insanların barış içerisinde yaşadığı bir Bodrum olur. Bu kentin başkanı ve vatandaşı olarak benim de tek amacım ve çabam bunu sağlamaya çalışmak."

Toplantının ardından dernek yöneticileriyle birlikte, sahil boyunca yapılan kıyı temizliği ve saha gezisinde tatile gelen vatandaşlarla tek tek bayramlaşıp selamlaşan Aras, tespit edilen aksaklıklar ve sorunların anında çözülmesi adına ilgili müdürlüklere talimat verdi.