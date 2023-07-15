Bodrum'a Yabancı Turist Hareketliliği Devam Ediyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'da yabancı turist hareketliliği devam ediyor. Kentte son 6 ay içerisinde hem deniz hem de hava yolu ile 350 bine yakın yabancı turistin geldiğini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'a hava yoluyla ilk 6 ayın sonunda yüzde 4 artışla 300 binden fazla yabancı misafir geldi. Yolcu gemilerinde 2 kat artış oldu. Geçtiğimiz yıl Bodrum'a ilk 6 ayın sonunda 17 bin yolcu gelirken bu dönemde bu rakam 30 binin üzerine çıktı. Bodrum'a yurt dışından haftalık 45 uçak iniyor. 1 Temmuz sonrasında bu rakamlarda artış olacaktır" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hareketlilik sürüyor. Kentte yolcu gemileri gelmeye devam ederken, yurt dışı hava yolu yolcu sayılarında geçen yıla göre yüzde 4 artış yaşandı. Kentte 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aşarken, 4 yıldızlı otellerde ise yüzde 50'den fazla doluluk yaşanıyor. Turizm cenneti Bodrum'da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla destinasyon, bölgeyi sıkça tercih ediyor. Bodrum'a yurt dışından haftada 45 uçak indiğini dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'a hava yoluyla ilk 6 ayın sonunda yüzde 4 artışla 300 binden fazla yabancı misafir geldi. Yolcu gemilerinde 2 kat artış oldu. Geçtiğimiz yıl Bodrum'a ilk 6 ayın sonunda 17 bin yolcu gelirken bu dönemde bu rakam 30 binin üzerine çıktı. Bodrum'a yurt dışından haftada 45 uçak iniyor. 1 Temmuz sonrasında bu rakamlarda artış olacaktır. Bu rakamların neticesinde şu an da gelen turist sayısı bakımından İngiltere birinci sırada liderliğini koruyor. İngiltere'yi Polonya, Rusya ve Bulgaristan takip ediyor" ifadelerini kullandı.

'SEZON UZUN VE 31 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK'

Fiyat artışlarına rağmen indirim yaptıklarını belirten Dengiz, "Enflasyon odaklı maliyetlerde artışlar oldu. Bu artışlar oda fiyatlarına yansıdı. Bu da alım gücünü zorlaştırdı. Diğer ülkelere göre fiyatlar yüksek kalıyor. 6 ayın sonunda geçtiğimiz yıla göre oluşan yüzde 4'lük artışın üzerinde bir artış bekleniyordu. Bunu yakalayamadık, geçtiğimiz seneye göre neredeyse aynı oranda kaldı. Oteller, acenteler, hava yolu şirketleri olabildiğince kabul edilebilir indirimlerle yola çıktı. İndirimlerle yabancı turistlerin daha çok gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene nasıl başladıysak, o şekilde bitireceğiz anlamına gelmiyor. Paydaşlarımızla sürekli çalışıyoruz. Fatih Terim'in sözü vardı, 'Biz bitti demeden bitmeyecek.' Biz de diyoruz ki 'Biz bitti demeden bitmeyecek.' Sezon uzun ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Daha çok turist gelmesi için fiyatlarda indirim imkanı sağlamaya çalışacağız. Bu dönemde 5 yıldız otellerde yüzde 70'in üzerinde doluluk var, 4 yıldızlı otellerde ise yüzde 50'nin üzerinde doluluk var. Otellerin dolu olması önemli değil. Kişi başı döviz getirisinin ne kadar olduğuna bakılması gerekiyor. Herkes oteli doldurabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı kişi başı yaklaşık 800 dolar döviz getirisi hedefi koymuştu. Umarım o hedefi tutturmaya çalışırız" diye konuştu. (DHA)