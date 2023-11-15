Bodrum'a sezonun son yolcu gemisi geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine, sezonun son yolcu gemisi 'Seabourn Encore' ile 543 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Geminin gece saatlerinde Sömbeki (Simi) Adası Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, sezonun son yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi.
Çeşme Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 180 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide ağırlıklı ABD'li ve İngiliz 543 yolcu ile 428 personel bulunduğu belirtildi. İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanlarda gezdi.
Geminin gece saatlerinde Sömbeki (Simi) Adası Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
Bu geminin sezonun son kruvaziyeri olduğu bildirildi.