Bodrum'a Seven Seas Navigator adlı kruvaziyer gemisi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Seven Seas Navigator, 404 yolcu getirdi.

Bodrum'da Kasım ayında da kruvaziyer turizmi devam ediyor. İlçeye son gelen gemi, Bahamalar bayraklı 173 metre boyundaki Seven Seas Navigator oldu. Sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Agios Nikolaos Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 404 yolcu ve 358 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA