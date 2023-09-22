Bodrum'a Nautica isimli kruvaziyerle 646 yolcu geldi

Kuşadası Limanı'ndan gelen Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. Akşam Santorini Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li 646 yolcu ve 395 personel bulunuyor. İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası sahili başta olmak üzere sahil şeridinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.