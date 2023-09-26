Bodrum'a İki Yolcu Gemisi Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen iki ayrı yolcu gemisi, 2 bin 551 turist getirdi.

Bodrum'da kruvaziyer turizmi sürüyor. Bahamalar bayraklı 294 metre boyundaki Norwegian Jade isimli dev yolcu gemisi, Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve Kanadalı olmak üzere toplam 2 bin 459 yolcu ve 1029 personel bulunuyor. Norwegian Jade, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek. Bodrum'a gelen diğer yolcu gemisi ise Bahamalar bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Sakara. Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemide büyük kısmı Avusturalya ve Amerikalı olmak üzere toplam 92 yolcu, 76 mürettebat bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA