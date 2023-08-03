Bodrum'a dev kruvaziyer gemisi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen MSC Opera isimli dev kruvaziyer, 2 bin 422 yolcu getirdi. Panama bayraklı gemide ağırlıklı olarak İtalyan ve İspanyol olmak üzere 2 bin 422 yolcu ve 750 mürettebat bulunuyor. Gemi, akşamüstü saatlerinde İtalya'nın Bari Limanı'na hareket edecek.