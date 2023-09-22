Bodrum'a 646 Yolcu Getiren Nautica İsimli Yolcu Gemisi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 180 metre uzunluğundaki Nautica isimli yolcu gemisi, toplamda 646 yolcu getirdi.

Marshall Adaları bayraklı 180 metre uzunluğundaki Nautica sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 646 yolcu, 395 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. İlçe merkezindeki dükkanlardan alış veriş yaptı. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA