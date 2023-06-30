Bodrum'a 3,5 Günde 50 Binden Fazla Araç Giriş Yaptı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre son 3,5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı. Öte yandan hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye ulaştığı ilçede, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de plajlar doldu. Yerli ve yabancı turistler, başta Ortakent-Yahşi olmak üzere Gümbet, Bitez ve Kumbahçe plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler denize girerek serinlerken, bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'i, kentin yaklaşık 200 bin olan nüfusu ise 750 bini aştı. Ayrıca İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.