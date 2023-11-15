Bodrum'a 2023 turizm sezonunun son yolcu gemisi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 2023 turizm sezonundaki planlı son yolcu gemisi 543 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki 28 metre genişliğindeki Seabourn Encore Çeşme Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikan ve İngiliz olmak üzere toplam 543 yolcu ve 428 personel bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Simi Adası'na hareket edecek. Seabourn Encore isimli krubaziyerin, 2023 yılının son yolcu gemisi olduğu bildirildi. - MUĞLA