Bodrum'a 2 Bin 601 Yolcu Getiren Mein Schiff 5 İlgi Odağı Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 295 metre uzunluğundaki Mein Schiff 5, 2 bin 601 yolcu getirdi.

Kruvaziyer turizmi Eylül ayında da sürüyor. Bodrum'a gelen son gemi Malta bayraklı 295 metre boyundaki Mein Schiff 5 oldu. Girit Limanı'ndan gelip Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen gemide ağırlıklı olarak Alman olmak üzere toplam 2 bin 601 yolcu, 923 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde gezinti yaptı. Cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturan turistler, işletmelerden alış veriş yaptı. Gemideki bisiklet tutkunları da Bodrum'u bisikletle gezdi. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA